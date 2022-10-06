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Опубликовано 6 октября 2022, 09:28

Военный из ЛНР рассказал о большом количестве наёмников в Донбассе

Командир роты из ЛНР с позывным Чёрный рассказал об иностранных наёмниках на стороне ВСУ

Командир роты из Луганской Народной Республики с позывным Чёрный в беседе с Ura.ru рассказал, что в Донбассе против РФ сражаются в основном иностранные наёмники. Военный также объяснил, из каких государств приехали эти бойцы. Чёрный поделился, что его рота находилась в населённом пункте под Изюмом.

"На этом направлении много польских и британских наёмников. Вооружённые силы Украины, можно сказать, отсутствуют. Здесь в основном наёмники из европейских стран, которые хотят заработать. В основном есть поляки и украинцы из западных областей", — подчеркнул командир роты из ЛНР.

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Ранее Лайф писал, что на Луганском направлении украинские военные подразделения на 60–70% состоят из наёмников из Восточной Европы. Сообщил об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

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Никита Осипов
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