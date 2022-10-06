Киев заминировал ДнепроГЭС и пять мостов через Днепр в Запорожье
Рогов заявил, что основные пять мостов через Днепр в Запорожье и ДнепроГЭС заминированы
Украинские военные заминировали пять основных мостов в городе Запорожье, а также плотину ДнепроГЭС. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В городе заминировано ещё пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Сама Днепропетровская ГЭС, по словам Рогова, заминирована ещё с первых дней марта, когда ВСУ ждали быстрого входа российских военных в Запорожье.
Ранее Рогов сообщил о намерении Киева устроить провокацию с затоплением Запорожской АЭС. По его словам, власти Украины собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС.