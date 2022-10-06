Киев заминировал ДнепроГЭС и пять мостов через Днепр в Запорожье

Украинские военные заминировали пять основных мостов в городе Запорожье, а также плотину ДнепроГЭС. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе заминировано ещё пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Сама Днепропетровская ГЭС, по словам Рогова, заминирована ещё с первых дней марта, когда ВСУ ждали быстрого входа российских военных в Запорожье.