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Регион
Опубликовано 6 октября 2022, 09:14

Киев заминировал ДнепроГЭС и пять мостов через Днепр в Запорожье

Рогов заявил, что основные пять мостов через Днепр в Запорожье и ДнепроГЭС заминированы

Украинские военные заминировали пять основных мостов в городе Запорожье, а также плотину ДнепроГЭС. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе заминировано ещё пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Сама Днепропетровская ГЭС, по словам Рогова, заминирована ещё с первых дней марта, когда ВСУ ждали быстрого входа российских военных в Запорожье.

В Запорожской области заявили, что Киев хочет устроить провокацию на ДнепроГЭС
В Запорожской области заявили, что Киев хочет устроить провокацию на ДнепроГЭС

Ранее Рогов сообщил о намерении Киева устроить провокацию с затоплением Запорожской АЭС. По его словам, власти Украины собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС.

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Артур Лапсаков
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