НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 09:14

Киев заминировал ДнепроГЭС и пять мостов через Днепр в Запорожье

Рогов заявил, что основные пять мостов через Днепр в Запорожье и ДнепроГЭС заминированы

Украинские военные заминировали пять основных мостов в городе Запорожье, а также плотину ДнепроГЭС. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе заминировано ещё пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Сама Днепропетровская ГЭС, по словам Рогова, заминирована ещё с первых дней марта, когда ВСУ ждали быстрого входа российских военных в Запорожье.

В Запорожской области заявили, что Киев хочет устроить провокацию на ДнепроГЭС

В Запорожской области заявили, что Киев хочет устроить провокацию на ДнепроГЭС

Ранее Рогов сообщил о намерении Киева устроить провокацию с затоплением Запорожской АЭС. По его словам, власти Украины собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС.

Обложка ©

Wikipedia

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров