Сборная России по футболу поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась с 35-го на 33-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

После победы над Киргизией в товарищеском матче со счётом 2:1 у команды Валерия Карпина стало 1496,11 балла. Нашей сборной удалось опередить в рейтинге Австрию и Чехию.

Список сильнейших национальных команд возглавляет сборная Бразилии (1841,3 очка). Вторыми идут бельгийцы (1816,71), третьими — аргентинцы (1773,88). Действующие чемпионы мира — французы (1759,78) — четвёртые.