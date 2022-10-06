В Челябинской области сотрудница полиции сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе
В городе Чебаркуле Челябинской области сотрудница полиции сбила 15-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе, по факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
"Автоледи, управляя автомобилем Hover, при повороте налево совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода — девушку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля", — говорится в сообщении.
Сам инцидент произошёл 5 октября примерно в 18:30 (16:30 мск) на улице Октябрьской. Госавтоинспекторы, которые прибыли на место ДТП, установили, что водителем является сотрудник МО МВД России "Чебаркульский". В ходе освидетельствования алкоголь в её организме обнаружен не был. После столкновения женщина посадила школьницу в машину, вызвала скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Затем девочку госпитализировали, врачи назначили ей амбулаторное лечение. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем по области началась служебная проверка, в рамках которой правоохранители в том числе оценят действия сотрудника органов внутренних дел.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком и легковушками под Омском. Один из водителей не справился с управлением. ДТП произошло утром 6 октября.
Shutterstock