НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 09:25

Мишустин спрогнозировал сроки уверенного роста экономики России

Мишустин заявил, что экономика России вернётся к росту чуть больше чем через год

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика страны вернётся к росту чуть больше чем через год. Такой прогноз он озвучил, выступая на пленарной сессии II Каспийского экономического форума в инновационном центре "Сколково".

"Ожидаем, что чуть больше, чем через год, экономика вернётся к уверенному росту", — сказал глава российского кабмина.

Премьер отметил, что в 2024–2025 годах ВВП страны продолжит расти. Это, по его словам, может произойти преимущественно за счёт увеличения внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного. Также Мишустин добавил, что экономика РФ продемонстрировала способность адаптироваться к внешним вызовам, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

"Плюс для экономики": Что будет с рублём после появления у России новых регионов

"Плюс для экономики": Что будет с рублём после появления у России новых регионов

Как писал Лайф ранее, финансист Василий Ерёменко рассказал, что курс рубля продолжит колебаться до конца года. По его словам, состояние валюты будет объяснимо, в частности, реакцией на очередной пакет антироссийских санкций.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров