Мишустин спрогнозировал сроки уверенного роста экономики России
Мишустин заявил, что экономика России вернётся к росту чуть больше чем через год
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика страны вернётся к росту чуть больше чем через год. Такой прогноз он озвучил, выступая на пленарной сессии II Каспийского экономического форума в инновационном центре "Сколково".
"Ожидаем, что чуть больше, чем через год, экономика вернётся к уверенному росту", — сказал глава российского кабмина.
Премьер отметил, что в 2024–2025 годах ВВП страны продолжит расти. Это, по его словам, может произойти преимущественно за счёт увеличения внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного. Также Мишустин добавил, что экономика РФ продемонстрировала способность адаптироваться к внешним вызовам, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.
Как писал Лайф ранее, финансист Василий Ерёменко рассказал, что курс рубля продолжит колебаться до конца года. По его словам, состояние валюты будет объяснимо, в частности, реакцией на очередной пакет антироссийских санкций.