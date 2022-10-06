Мишустин спрогнозировал сроки уверенного роста экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика страны вернётся к росту чуть больше чем через год. Такой прогноз он озвучил, выступая на пленарной сессии II Каспийского экономического форума в инновационном центре "Сколково".

"Ожидаем, что чуть больше, чем через год, экономика вернётся к уверенному росту", — сказал глава российского кабмина.

Премьер отметил, что в 2024–2025 годах ВВП страны продолжит расти. Это, по его словам, может произойти преимущественно за счёт увеличения внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного. Также Мишустин добавил, что экономика РФ продемонстрировала способность адаптироваться к внешним вызовам, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.