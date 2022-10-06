Что должно быть в аптечке мобилизованного

Врач доказательной медицины Олег Абакумов раскрыл перечень лекарств, которые должны быть в аптечке солдата и призывника и могут пригодиться человеку в любом случае. О том, что должно быть в аптечке, он рассказал в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Так, в первую очередь в аптечку нужно положить резиновый или турникетный жгут, который поможет остановить кровотечение при ранении. Он накладывается на ткань или на одежду, а наложить его можно даже одной рукой. Кроме того, могут пригодиться гемостатические гранулы с аппликатором, которые нужно сыпать на рану для сворачивания крови, однако при ранениях живота, грудной клетки, головы или при повреждении костей их применять нельзя. Также при неглубоких кровотечениях помогут гемостатические бинты и губки, а при пулевых ранениях замечательно подойдут даже тампоны. В аптечке должны быть стерильные бинты и перчатки, медицинские тупоконечные ножницы для срезания одежды.

Необходимо приобрести и обезболивающие, которые помогут устранить болевой шок. Это может быть промедол, "коктейль" из дексаметазона, кеторолака и кордиамина. Стоит положить в аптечку инсулиновые и обычные шприцы. А от ожогов помогут бинты и специальные гели. Против разных инфекций сработают антисептики, например хлоргексидин, пантенол для заживления и гидрокортизоновая мазь, которая снимает воспаление и болевые ощущения.

Абакумов также советует взять с собой ибупрофен, который может выступать в качестве обезболивающего, противовоспалительного и жаропонижающего средства. Необходимы парацетамол и регидрон с гидровитом, которые помогают восполнять жидкость. При диарее можно взять лоперамид, а в качестве антигистаминного препарата подойдёт дезлоратадин.

Стоит положить в аптечку антигрибковую мазь клотримазол, назальный спрей оксилометазолин, капли для глаз, левомицетин, средства от изжоги и от насекомых. А тем, кто страдает повышенным давлением, важно взять каптоприл и моксонидин. Кроме того, для профилактики бактериальных осложнений в случаях ранений рекомендуются антибиотики левофлоксацин и амоксиклав.

При этом врач подчеркнул, что в первую очередь для каждого отдельно взятого человека важны индивидуальные препараты и здесь уже всё зависит от личных недугов. Например, астматикам надо брать свои препараты, в частности ингаляторы.

"Соберите эту аптечку. Пусть она стоит в кладовке, пусть собирает пыль, пусть постоянно мешается, но, если не ровён час придётся быстро собраться и быстро выйти, вы знаете, что подготовлены. Предупреждён — значит вооружён", — заключил врач.