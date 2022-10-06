ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает потолок цен на нефть. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Так, ЕС устанавливает верхний предел цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Также в списке запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
Под санкции подпадают и лица, которые Евросоюз сочтёт причастными к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, представители оборонного сектора. Также гражданам ЕС запрещают занимать руководящие посты в некоторых российских госкомпаниях и организациях.
А ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в том случае, если страны Запада введут ограничения на стоимость отечественного чёрного золота. По его словам, Москва против подобных нерыночных инструментов, которые приведут только к дефициту, росту цен, а платить за это придётся потребителям.
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