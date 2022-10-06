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6 октября, 09:14

Бекмансуров во время стрельбы в пермском вузе любовался своим отражением в зеркале

<p>Тимур Бекмансуров. Обложка © ТАСС / Максим Рожко</p>

Тимур Бекмансуров. Обложка © ТАСС / Максим Рожко

Расстрелявший шесть человек в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров во время стрельбы любовался своим внешним видом. Он подходил к зеркалу в холле и смотрел на себя, сообщили в Пермском краевом суде.

"В 11 часов 32 минуты 54 секунды на площадке между первым и вторым этажом появляется Бекмансуров, он спускается на первый этаж, подходит к зеркалу, смотрится в него и уходит в направлении холла первого этажа химического корпуса — корпус под номером шесть", — передаёт РИА "Новости" слова представителя прокуратуры.

Для нападения на учреждение студент подготовил костюм. Он оделся в чёрное в стиле милитари, на ногах были берцы, а на голове — чёрная каска. С собой у него были два патронташа и ружьё.

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Убийцу задержали через несколько минут после его самолюбования. Ему преградил дорогу полицейский Константин Калинин и потребовал бросить оружие. Бекмансуров не подчинился, тогда Калинин выстрелил в него. По информации, озвученной на заседании, всего на дорогу от вокзала до университета и стрельбу по людям обвиняемый потратил 32 минуты.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сейчас дело Бекмансурова рассматривает Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.

Илья Суриков

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