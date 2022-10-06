Бекмансуров во время стрельбы в пермском вузе любовался своим отражением в зеркале

Расстрелявший шесть человек в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров во время стрельбы любовался своим внешним видом. Он подходил к зеркалу в холле и смотрел на себя, сообщили в Пермском краевом суде.

"В 11 часов 32 минуты 54 секунды на площадке между первым и вторым этажом появляется Бекмансуров, он спускается на первый этаж, подходит к зеркалу, смотрится в него и уходит в направлении холла первого этажа химического корпуса — корпус под номером шесть", — передаёт РИА "Новости" слова представителя прокуратуры.

Для нападения на учреждение студент подготовил костюм. Он оделся в чёрное в стиле милитари, на ногах были берцы, а на голове — чёрная каска. С собой у него были два патронташа и ружьё.