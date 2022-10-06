Бекмансуров во время стрельбы в пермском вузе любовался своим отражением в зеркале
Тимур Бекмансуров. Обложка © ТАСС / Максим Рожко
Расстрелявший шесть человек в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров во время стрельбы любовался своим внешним видом. Он подходил к зеркалу в холле и смотрел на себя, сообщили в Пермском краевом суде.
"В 11 часов 32 минуты 54 секунды на площадке между первым и вторым этажом появляется Бекмансуров, он спускается на первый этаж, подходит к зеркалу, смотрится в него и уходит в направлении холла первого этажа химического корпуса — корпус под номером шесть", — передаёт РИА "Новости" слова представителя прокуратуры.
Для нападения на учреждение студент подготовил костюм. Он оделся в чёрное в стиле милитари, на ногах были берцы, а на голове — чёрная каска. С собой у него были два патронташа и ружьё.
Убийцу задержали через несколько минут после его самолюбования. Ему преградил дорогу полицейский Константин Калинин и потребовал бросить оружие. Бекмансуров не подчинился, тогда Калинин выстрелил в него. По информации, озвученной на заседании, всего на дорогу от вокзала до университета и стрельбу по людям обвиняемый потратил 32 минуты.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сейчас дело Бекмансурова рассматривает Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.