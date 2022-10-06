Более 3,5 тысячи российских госслужащих обучили противостоять кибератакам
Более 3,5 тысячи госслужащих прошли специальную всероссийскую образовательную программу по кибербезопасности. Об этом заявила заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации "Диалог регионы" Юлия Аблец, выступая на форуме "ПРОФ-IT" в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что в современном мире вопросы кибергигиены и кибербезопасности выходят на передний план.
"Менее чем за месяц больше 3,5 тысячи госслужащих уже прошли обучение по программе, заинтересованность постоянно увеличивается — в последнее время в день обучается до 800 человек. Благодаря организованному кол-центру мы видим отклик и заинтересованность людей в прохождении курса. Учиться всегда лучше на практике, поэтому мы продумали тестовые фишинговые рассылки, в рамках которых участники программы учатся распознавать фишинг — сейчас уже три разных вида таких рассылок тестируют представители власти по всей стране", — рассказала Аблец.
Как отметили участники дискуссии, сегодня России необходимо наращивать число компетентных IT-специалистов, которые будут иметь за плечами как крепкий образовательный бэкграунд, так и прочную поддержку государства и бизнеса. В противном случае вся государственная информационная инфраструктура попросту встанет.
Решить задачу популяризации знаний в области IT-безопасности должна помочь Всероссийская программа киберграмотности, запущенная Минцифры совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций, "РТК-Солар" и организацией "Диалог регионы". Бизнес и научное сообщество решают задачу привлечения внимания россиян к вопросам кибербезопасности и формирования у них навыков безопасного поведения в Интернете. Трёхлетняя программа проходит в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".
Ранее эксперт Денис Кусков спрогнозировал создание российского ПО в ближайшее время. Нынешние обстоятельства, как заметил специалист, только дают возможность для развития отечественной IT-сферы.
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