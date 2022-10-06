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6 октября, 09:35

ЕС распространил антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области

Евросоюз распространил антироссийские санкции в том числе на Запорожскую и Херсонскую области. Об этом говорится в заявлении Брюсселя, который ранее утвердил восьмой пакет ограничительных мер против Москвы.

"Совет также решил, что с сегодняшнего дня географический охват ограничений, введённых 23 февраля, включая, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных (Киеву. — Прим. Лайфа) районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа), будет распространён также на территории Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении Совета ЕС.

Лондон хотел ввести санкции против главы кабмина Херсонской области, но что-то пошло не так

Лондон хотел ввести санкции против главы кабмина Херсонской области, но что-то пошло не так

Напомним, ЕС установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Также под новые санкции подпадают и лица, которые Евросоюз сочтёт причастными к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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