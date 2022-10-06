Устроивший резню в детском центре Таиланда покончил с собой
Напавший на детский центр в Таиланде экс-полицейский покончил с собой
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Устроивший стрельбу в детском центре в тайской провинции Нонгбуалампху экс-сотрудник полиции бежал с места преступления и покончил с собой. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.
Правоохранители обнаружили пикап Паньи Кхамрапа стоящим возле его дома. Сначала они попытались вступить в переговоры с преступником, но так как на контакт никто не шёл, решили войти в дом. Там они обнаружили застреленных жену и ребёнка мужчины с ранениями, соответствующими пистолету, из которого он стрелял, а также тело самого злоумышленника. Оружие тоже находилось в его доме.
Всего же жертвами мужчины стали по меньшей мере 34 человека, из которых 22 ребёнка. По данным местных СМИ, устроившего резню преступника недавно уволили из органов. Что стало причиной его жестокости, пока не известно.