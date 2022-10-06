Устроивший резню в детском центре Таиланда покончил с собой

Устроивший стрельбу в детском центре в тайской провинции Нонгбуалампху экс-сотрудник полиции бежал с места преступления и покончил с собой. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Правоохранители обнаружили пикап Паньи Кхамрапа стоящим возле его дома. Сначала они попытались вступить в переговоры с преступником, но так как на контакт никто не шёл, решили войти в дом. Там они обнаружили застреленных жену и ребёнка мужчины с ранениями, соответствующими пистолету, из которого он стрелял, а также тело самого злоумышленника. Оружие тоже находилось в его доме.