"Справились чётко": Угрожавший взорвать здание ФСБ рецидивист похвалил силовиков после задержания

В Ярославле задержали рецидивиста, который угрожал взорвать главное задание УФСБ по Ярославской области. Причём в ходе допроса мужчина рассказал, что таким образом хотел проверить эффективность работы сотрудников службы безопасности, которой в результате остался доволен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Диверсант, который грозился взорвать здание УФСБ по Ярославской области. Видео © Telegram / Ярославль Главный

"3 октября около 15:30 на номер телефона дежурного УФСБ по Ярославской области поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что является террористом, угрожал совершить взрыв и нападение на здание управления", — отметили в ведомстве.

Сотрудники УФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия, установили личность звонившего и в результате задержали его. В ходе допроса, видео которого уже распространилось в Сети, мужчина признался, что умышленно позвонил в управление, чтобы парализовать работу силовиков. Так, подозреваемый сделал туда несколько звонков и сообщил, что у него есть граната, которой он "готов воспользоваться", а также два автомата.

"Свою вину полностью сознаю и раскаиваюсь. Хотел убедиться что ФСБ реагирует на такие звонки, смогут ли они меня быстро найти. Работой ФСБ остался доволен, ребята справились чётко и очень оперативно", — добавил он.

Причём позднее выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году. А ещё он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.