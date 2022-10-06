Левников будет судить матч ЦСКА и "Динамо" в чемпионате России по футболу
Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на центральном матче 12-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
На линиях Левникову будут помогать Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе. Резервным судьёй назначен Ян Бобровский. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Шадыханов и Илья Елеференко.
Встреча между ЦСКА и "Динамо" в чемпионате России состоится в субботу, 8 октября, на столичной "ВЭБ-арене". Начало игры — в 16:30 мск.
После 11 туров ЦСКА занимает второе место в таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Армейцы уступают только петербургскому "Зениту", у которого — 29 баллов. "Динамо" с 16 очками идёт на восьмой позиции.
РФС