Левников будет судить матч ЦСКА и "Динамо" в чемпионате России по футболу

Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на центральном матче 12-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На линиях Левникову будут помогать Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе. Резервным судьёй назначен Ян Бобровский. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Шадыханов и Илья Елеференко.

Встреча между ЦСКА и "Динамо" в чемпионате России состоится в субботу, 8 октября, на столичной "ВЭБ-арене". Начало игры — в 16:30 мск.