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6 октября, 09:40

Левников будет судить матч ЦСКА и "Динамо" в чемпионате России по футболу

Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на центральном матче 12-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На линиях Левникову будут помогать Антон Кобзев и Константин Шаламберидзе. Резервным судьёй назначен Ян Бобровский. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Шадыханов и Илья Елеференко.

"Динамо" проиграло третий матч подряд, уступив "Ахмату" в РПЛ

"Динамо" проиграло третий матч подряд, уступив "Ахмату" в РПЛ

Встреча между ЦСКА и "Динамо" в чемпионате России состоится в субботу, 8 октября, на столичной "ВЭБ-арене". Начало игры — в 16:30 мск.

После 11 туров ЦСКА занимает второе место в таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Армейцы уступают только петербургскому "Зениту", у которого — 29 баллов. "Динамо" с 16 очками идёт на восьмой позиции.

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РФС

Роман Фейгин

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