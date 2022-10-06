Петербургские единороссы презентовали проект по защите детей в Интернете 13493 13493 Обложка © Единая Россия

В Санкт-Петербурге для родителей школьников организуют лекции на тему "Как распознать угрозу и уберечь своего ребёнка в Интернете". Презентация социально ориентированного проекта "Детская кибербезопасность" прошла на площадке Единого общественного пространства "СреДА!". Спикеры проекта, который реализуется в рамках партийной инициативы "Единой России" "Здоровое будущее", ответят на основные вопросы о сохранении детской безопасности в Сети. Речь пойдёт как о деструктивном поведении в Интернете и вредоносном контенте, так и о травле и буллинге, финансовом мошенничестве и даже опасных онлайн-играх. Встречи будут проходить в образовательных учреждениях с октября по декабрь. Организаторы планируют охватить 200 школ, в которых обучается около десяти тысяч юных петербуржцев.

По словам инициатора проекта, первого зампреда Комитета Госдумы по информационной политике, секретаря петербургского регионального отделения "Единой России" Сергея Боярского, детская кибербезопасность может быть достигнута только усилиями взрослых, поэтому обучать и просвещать будут в первую очередь родителей.

Сергей Боярский. Фото © Единая Россия

"В конечном счёте выгодоприобретателем этого проекта станут наши дети. Детской кибербезопасностью и кибербезопасностью в целом я уже долго занимаюсь, так как работаю в профильном комитете. Занимался этим вопросом и когда координировал работу сторонников "Единой России" на федеральном уровне, также делал большой проект по кибербезопасности, который довольно успешно реализовывался на тот момент", — рассказал парламентарий.

Боярский констатировал, что угроз в Сети становится всё больше, поэтому обновлять и освежать информацию о них необходимо регулярно. Это нужно всем родителям, которые хотят, чтобы их ребёнок был в безопасности, находясь один на один с планшетом или телефоном.

"К сожалению, нужно смотреть правде в глаза: наши дети с малых лет проводят там огромное количество времени, и это не может не вызывать опасений. Интернет-пространство всегда насыщено самыми разными угрозами, о которых мы будем подробно рассказывать, сопровождать понятным и лаконичным методическим материалом, который специально подготовили для реализации этого проекта. На мой взгляд, эта задача очень важная, своевременная и благородная", — заключил лидер петербургских единороссов.

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В свою очередь начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Алексей Буцайло отметил, что сегодня дети зачастую лучше разбираются в Интернете, чем родители.

"Если сейчас не проводить работу с родителями, мы можем очень сильно потерять, очень сильно упустить это поколение. А это приводит к самым негативным последствиям. Поэтому такие проекты очень важны и нужны. Их нужно транслировать очень широко", — констатировал он.

Инициативу горячо поддержали и в экспертном сообществе. Так, директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы, руководитель лекторской группы Денис Кувиков считает, что вопросы кибербезопасности сегодня приобрели особую актуальность.

"Мы даже не можем себе представить, какие угрозы нас ожидают. Актуальность для родителей очень высокая, потому что все эти угрозы мы не можем отследить, о многих даже не знаем. И мы ждём активности от школ на наш сегодняшний призыв", — добавил он.

Напомним, что в сентябре 2021 года крупнейшие российские IT-компании объявили о создании Альянса по защите детей в Сети, подписав в присутствии президента РФ Владимира Путина соглашение о сотрудничестве. А спустя пару месяцев крупнейшие российские компании подписали хартию безопасности детей в Сети. В основе документа лежат принципы уважения ребёнка как личности, совместной ответственности за безопасность несовершеннолетних в Интернете, а также конфиденциальности данных.

Авторы Алексей Берковиц