Минздрав разъяснил, как аптеки будут продавать рецептурные лекарства онлайн
Госдума приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, которые отпускаются по рецепту, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Теперь же аптечные организации должны будут обеспечить идентификацию личности покупателя, на которого оформлен рецепт.
Как сообщили в Госдуме, закон вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать три года. Эксперимент будет проводиться в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Как уточнила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале, рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа. Также российские власти обяжут аптеки проверять личность гражданина при покупке рецептурного лекарства онлайн.
"При дистанционной продаже рецептурного лекарства аптечная организация должна обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью того, кому осуществлена доставка препарата", — говорится в сообщении.
Кроме того, добавили в Минздраве, эксперимент не будет распространяться на лекарства, которые отпускаются бесплатно или со скидкой россиянам, имеющим право на их приобретение за счёт средств бюджета. Ограничения относятся и к препаратам, содержащим наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. А ещё закон не распространяется на лекарства с объёмной долей этилового спирта свыше 25% и на препараты, которые изготовлены аптечными организациями, рассказали в ведомстве. Там же пообещали, что если эксперимент окажется успешным, то данную практику можно будет распространить и на другие регионы РФ.
Напомним, инициатива об онлайн-торговле рецептурными лекарствами принадлежит "Единой России". Лайф уже сообщал, что президент РФ Владимир Путин, а также Правительство РФ поддержали эту идею. Предполагается, что дистанционная торговля рецептурными препаратами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен. В сентябре 2022-го Госдума одобрила в I чтении эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Эксперимент может начаться весной 2023 года.
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