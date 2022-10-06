Минздрав разъяснил, как аптеки будут продавать рецептурные лекарства онлайн

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, которые отпускаются по рецепту, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Теперь же аптечные организации должны будут обеспечить идентификацию личности покупателя, на которого оформлен рецепт.

Как сообщили в Госдуме, закон вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать три года. Эксперимент будет проводиться в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Как уточнила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале, рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа. Также российские власти обяжут аптеки проверять личность гражданина при покупке рецептурного лекарства онлайн.

"При дистанционной продаже рецептурного лекарства аптечная организация должна обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью того, кому осуществлена доставка препарата", — говорится в сообщении.