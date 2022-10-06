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6 октября, 10:10

Журналиста Кара-Мурзу заподозрили в госизмене

RT: На журналиста Кара-Мурзу завели уголовное дело о госизмене

Против журналиста Владимира Кара-Мурзы* возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Следователи считают, что в течение нескольких лет публицист помогал организациям из государств – членов НАТО и такая деятельность была направлена против безопасности РФ. Утверждается, что за это Кара-Мурза получал примерно 30 тысяч долларов ежемесячно.

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Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей. В августе инстанция продлила арест Кара-Мурзе до октября.

*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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