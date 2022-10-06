Журналиста Кара-Мурзу заподозрили в госизмене

Против журналиста Владимира Кара-Мурзы* возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Следователи считают, что в течение нескольких лет публицист помогал организациям из государств – членов НАТО и такая деятельность была направлена против безопасности РФ. Утверждается, что за это Кара-Мурза получал примерно 30 тысяч долларов ежемесячно.

Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей. В августе инстанция продлила арест Кара-Мурзе до октября.