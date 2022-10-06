Немцы окрестили "бунтом гномов" проходящий в Праге "антипутинский мегасаммит"
Читатели Die Welt высмеяли проходящий в Праге "мегасаммит против Путина"
Читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли заседание европейского политического сообщества, которое проходит в Праге. В комментариях под новостью о мероприятии, которое зарубежные журналисты уже успели окрестить "мегасаммитом против Путина", юзеры выразили негодование и подвергли критике европейских политиков. По мнению интернет-пользователей, подобные политические шаги никак не связаны с реальностью, в которой конфликт с Москвой не выгоден Евросоюзу.
"Мегасаммит? Я бы сказал — последний рывок перед тем, как зимой погаснет свет и начнётся великий скрежет зубовный", — отреагировал на встречу европейских политиков один из комментаторов.
"Какой-то бунт гномов", — сыронизировал другой.
"Какой, к чёрту, саммит европейского политического сообщества? Это опять какое-то новое учреждение, не имеющее легитимности со стороны граждан?" — задался вопросом третий.
Ранее стало известно, что Украину пригласили на первое заседание европейского политического сообщества, призванного объединить страны Евросоюза с соседними государствами. Идея создания саммита принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он заверял, что Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри ЕС.
ТАСС / АР / Olivier Matthys