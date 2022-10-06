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6 октября, 10:16

В Калуге 15 человек попали в больницу с отравлением после обеда в заводской столовой

В Калуге почти 30 человек пожаловались на симптомы пищевого отравления. Все они — сотрудники завода "Континенталь", сообщает Минздрав региона.

Всего за помощью обратились 28 человек, они почувствовали недомогание после обеда в столовой предприятия. Сейчас 15 из них госпитализированы в инфекционную больницу. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась областная прокуратура. В ведомстве добавили, что факт массового отравления был также зафиксирован на стройке корпуса МГТУ имени Баумана. О количестве и состоянии пострадавших там не сообщается.

Десятки туристов угодили в клинику после отравления в черногорском отеле

Десятки туристов угодили в клинику после отравления в черногорском отеле

Ранее случай массового отравления произошёл в Дербенте. Там 16 человек отравились угарным газом в местном кафе. По меньшей мере 12 человек были госпитализированы.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Максим Плетнёв

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