В Калуге 15 человек попали в больницу с отравлением после обеда в заводской столовой
В Калуге почти 30 человек пожаловались на симптомы пищевого отравления. Все они — сотрудники завода "Континенталь", сообщает Минздрав региона.
Всего за помощью обратились 28 человек, они почувствовали недомогание после обеда в столовой предприятия. Сейчас 15 из них госпитализированы в инфекционную больницу. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась областная прокуратура. В ведомстве добавили, что факт массового отравления был также зафиксирован на стройке корпуса МГТУ имени Баумана. О количестве и состоянии пострадавших там не сообщается.
Ранее случай массового отравления произошёл в Дербенте. Там 16 человек отравились угарным газом в местном кафе. По меньшей мере 12 человек были госпитализированы.
ТАСС / Михаил Терещенко