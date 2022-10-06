В Калуге 15 человек попали в больницу с отравлением после обеда в заводской столовой

Всего за помощью обратились 28 человек, они почувствовали недомогание после обеда в столовой предприятия. Сейчас 15 из них госпитализированы в инфекционную больницу. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась областная прокуратура. В ведомстве добавили, что факт массового отравления был также зафиксирован на стройке корпуса МГТУ имени Баумана. О количестве и состоянии пострадавших там не сообщается.