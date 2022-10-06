Песков положительно оценил выводы NYT о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной

В Кремле положительно отреагировали на публикацию The New York Times о том, что именно Украина санкционировала взрыв автомобиля, в котором находилась журналистка и политолог Дарья Дугина . Об этом в беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что речь не идёт о попытке США снять с себя ответственность за возможные будущие преступления украинских властей.

"Если это так, если это не фейк, потому что всё-таки мы живём в мире фейков, то действительно это положительный сигнал, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась. И, конечно, хочется надеяться, что это не попытка американских коллег, обладая некой информацией, снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинский режим", — подытожил представитель Кремля.