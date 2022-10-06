У башни "Федерация" в Москва-Сити загорелись два автомобиля. Очевидцы сообщают, что слышали звук взрыва и видели мужчину, в руках которого были бутылки с зажигательной смесью и петарды.

Горящие машины около башни "Федерация". Видео © Telegram / Mash

На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Горящие автомобили уже потушили, они полностью выгорели. По данным телеграм-канала Mash, подозреваемый в поджоге задержан.

Две машины сгорели около одной из башен Москвы-Сити. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали Лайфу очевидцы, хлопков было несколько в течение примерно 5–7 минут. А незадолго до приезда пожарных случился крайне мощный взрыв "с белой вспышкой", вероятно, сдетонировал бензобак.