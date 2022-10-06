Проект "Ролики на разных языках" позволил RT легко обойти попытки блокировки
Проект "Ролики на разных языках" помогает телеканалу RT эффективно обходить попытки блокировки со стороны Запада. Такой вывод сделала американская компания по кибераналитике Nisos.
В докладе телеграм-канал "Ролики на разных языках" назвали новым способом "распространения дезинформации", пишет RT. Исследователи указали, что публикуемые там видео невозможно идентифицировать с телеканалом, поскольку на них нет водяных знаков.
Материалы с платформы пользователи постят на Gab, Gettr, Truth Social (соцсеть Дональда Трампа), а больше всего — в Twitter. В Nisos отметили особенную изобретательность создателей канала.
"Гениальность этого подхода состоит в том, что видео можно скачать прямо из Telegram, и это стирает след, по которому пытаются идти исследователи", — сказала Associated Press старший аналитик Nisos Патрисия Бейли.
Проект "Ролики на разных языках" стартовал в мае. В телеграм-канале публикуют видео на 18 языках, в которых рассказывают и показывают, что на самом деле происходит в зоне спецоперации.
Ранее обозреватели Bloomberg рассказали об успешном вещании RT в Латинской Америке: решение запретить телеканал в ЕС и заблокировать аккаунты в соцсетях не повлияло на его популярность.
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