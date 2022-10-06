Зеленский заявил, что РФ использует переговоры для усиления влияния

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в использовании переговоров якобы для усиления влияния, чтобы "зафиксировать проявления нестабильности, которые она уже создала". Об этом он заявил в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества.

"Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, которые уже создала. Вот для чего ей то, что она называет "переговорами". Именно так она воспринимает любые договоренности. Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития", — сказал украинский лидер.