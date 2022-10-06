Матвиенко: Украинские парламентарии проигнорировали предложение о переговорах

Украинские парламентарии проигнорировали предложение российской стороны о переговорах на саммите спикеров парламентов стран G20 в Индонезии, ведь Незалежная не может принимать решения без западных хозяев. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я сказала: "Мы за переговоры, давайте. Прямо здесь начнём". Понятно, что реакции нет, потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без указания её хозяев принимать какие-то решения", — сказала Матвиенко журналистам, указав, что это ещё раз вскрыло суть происходящего на Украине.

По словам Матвиенко, Россия не подпишет итоговую резолюцию саммита, если там будут неприемлемые формулировки, которые хотят "протащить" некоторые страны, в частности Великобритания. Парламентарий заметила, что некоторые страны "Двадцатки" уже было "неинтересно слушать", ведь от них звучали "одни и те же заезженные штампы" и обвинения в адрес России, не нашедшие поддержки у большинства присутствующих на заседании.

"Ничего нового. Ложные обвинения в адрес России, надуманные высказывания о вторжении в чужую страну", — уточнила она.