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6 октября, 13:48

Матвиенко: Украинские парламентарии проигнорировали предложение о переговорах

Украинские парламентарии проигнорировали предложение российской стороны о переговорах на саммите спикеров парламентов стран G20 в Индонезии, ведь Незалежная не может принимать решения без западных хозяев. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я сказала: "Мы за переговоры, давайте. Прямо здесь начнём". Понятно, что реакции нет, потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без указания её хозяев принимать какие-то решения", — сказала Матвиенко журналистам, указав, что это ещё раз вскрыло суть происходящего на Украине.

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По словам Матвиенко, Россия не подпишет итоговую резолюцию саммита, если там будут неприемлемые формулировки, которые хотят "протащить" некоторые страны, в частности Великобритания. Парламентарий заметила, что некоторые страны "Двадцатки" уже было "неинтересно слушать", ведь от них звучали "одни и те же заезженные штампы" и обвинения в адрес России, не нашедшие поддержки у большинства присутствующих на заседании.

"Ничего нового. Ложные обвинения в адрес России, надуманные высказывания о вторжении в чужую страну", — уточнила она.

Ранее Лайф рассказывал, что Матвиенко призвала украинских парламентариев сесть за стол переговоров с Россией. По словам спикера Совфеда, Москва не раз предлагала диалог по урегулированию кризиса, а договорённости были уже практически достигнуты, однако Украина, находящаяся под внешним управлением, отказалась от них.

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Сайт Совета Федерации

Артур Лапсаков

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