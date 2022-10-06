Врач рассказал о неочевидных причинах появления второго подбородка

Нарушение осанки и постурального баланса может привести к образованию второго подбородка. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал практикующий врач-ортопед и реабилитолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский.

Эксперт пояснил, что такое явление связано с неправильным положением головы и шейного отдела позвоночника. Причём, как правило, это происходит из-за выдвижения лица вперёд и верхнего перекрёстного синдрома.

"Чтобы понять, есть ли у человека данная проблема, необходимо провести линию, связывающую слуховой канал уха с центром плечевого сустава, серединой таза и серединой колена. Если линия ломаная, а не ровная, то можно констатировать отклонение от нормы в положении сегментов тела", — отметил Горковский.

Он добавил, что решить данную проблему получится с помощью упражнений под руководством профессионального тренера. Причём образоваться второй подбородок может и из-за сниженного тонуса мышц, которые отвечают за положение участков шеи и челюсти. В этом случае также нужны постоянные тренировки, в том числе нагрузки для улучшения опорно-двигательного аппарата.

К некрасивым изменениям лица приводит и неправильный прикус. Чтобы его исправить, стоит обратиться к ортодонту, который оценит появившееся эстетическое отклонение, заключил Горковский.