Татьяну Тарасову госпитализировали перед началом нового сезона "Ледникового периода"

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали, сейчас она находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Из-за проблем со здоровьем Тарасова не смогла принять участия в съёмках первой программы "Ледникового периода" нового сезона. По информации портала Sports.ru, в жюри её заменила тренер Елена Чайковская.

Татьяне Тарасовой 75 лет. В последние годы она постоянно комментировала турниры по фигурному катанию на Первом канале и оценивала выступления участников "Ледникового периода".