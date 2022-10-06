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6 октября, 13:32

Татьяну Тарасову госпитализировали перед началом нового сезона "Ледникового периода"

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали, сейчас она находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Из-за проблем со здоровьем Тарасова не смогла принять участия в съёмках первой программы "Ледникового периода" нового сезона. По информации портала Sports.ru, в жюри её заменила тренер Елена Чайковская.

Уехавшая в США Татьяна Тарасова рассказала, чем там занимается

Уехавшая в США Татьяна Тарасова рассказала, чем там занимается

Татьяне Тарасовой 75 лет. В последние годы она постоянно комментировала турниры по фигурному катанию на Первом канале и оценивала выступления участников "Ледникового периода".

За последний год Тарасову госпитализируют уже третий раз. Ранее она оказывалась в больнице из-за недомогания в декабре и январе.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Роман Фейгин

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