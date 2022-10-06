Лидеры Турции, Армении и Азербайджана провели первую очную встречу

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Подробности встречи не приводятся. Турецкий лидер также планирует провести двусторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном, эти встречи станут первыми с момента возобновления процесса нормализации отношений.

При этом в "Твиттере" телеканал показал, как лидеры государств мило беседуют и улыбаются, вместе с ними присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако Пашинян стоит хмурый, сцепив руки в замок.

Эрдоган, Макрон, Пашинян и Алиев разговаривают на саммите в Праге. Видео © Twitter / A Haber