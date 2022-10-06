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6 октября, 13:27

Лидеры Турции, Армении и Азербайджана провели первую очную встречу

<p>Эрдоган, Пашинян и Алиев на встрече в Праге. Обложка © <a href="https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/10/06/son-dakika-baskan-erdogan-pasinyan-ve-aliyevi-bir-araya-getirdi?paging=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">A Haber</a></p>

Эрдоган, Пашинян и Алиев на встрече в Праге. Обложка © A Haber

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Подробности встречи не приводятся. Турецкий лидер также планирует провести двусторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном, эти встречи станут первыми с момента возобновления процесса нормализации отношений.

При этом в "Твиттере" телеканал показал, как лидеры государств мило беседуют и улыбаются, вместе с ними присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако Пашинян стоит хмурый, сцепив руки в замок.

Эрдоган, Макрон, Пашинян и Алиев разговаривают на саммите в Праге. Видео © Twitter / A Haber

Пашинян подтвердил, что проведёт в Праге встречу с Эрдоганом

Пашинян подтвердил, что проведёт в Праге встречу с Эрдоганом

Ранее Эрдоган рассказал, при каком условии Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте страны.

Артур Лапсаков

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