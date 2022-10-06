Лидеры Турции, Армении и Азербайджана провели первую очную встречу
Эрдоган, Пашинян и Алиев на встрече в Праге. Обложка © A Haber
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
Подробности встречи не приводятся. Турецкий лидер также планирует провести двусторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном, эти встречи станут первыми с момента возобновления процесса нормализации отношений.
При этом в "Твиттере" телеканал показал, как лидеры государств мило беседуют и улыбаются, вместе с ними присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако Пашинян стоит хмурый, сцепив руки в замок.
Эрдоган, Макрон, Пашинян и Алиев разговаривают на саммите в Праге. Видео © Twitter / A Haber
Ранее Эрдоган рассказал, при каком условии Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте страны.