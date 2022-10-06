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6 октября, 13:23

ВСУ вновь обстреляли приграничное село в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного села Гордеевка

<p>Последствия обстрела села Гордеевка. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/1726" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела села Гордеевка. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Украинские войска вновь обстреляли приграничное село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, прилетевшие с украинской стороны снаряды упали в огородах местных жителей. Повреждено несколько жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия обстрела села Гордеевка. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела села Гордеевка. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Пострадали три дома, причём сильнее других дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз!" — написал Старовойт в телеграм-канале.

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Ранее ВСУ обстреляли приграничное село Волфино в Курской области, в результате чего погибла местная жительница. Также атаке неоднократно подвергались сёла Тёткино и Гордеевка.

Наталья Исакова

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