ВСУ вновь обстреляли приграничное село в Курской области

Украинские войска вновь обстреляли приграничное село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, прилетевшие с украинской стороны снаряды упали в огородах местных жителей. Повреждено несколько жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия обстрела села Гордеевка. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Пострадали три дома, причём сильнее других дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз!" — написал Старовойт в телеграм-канале.