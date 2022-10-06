ВСУ вновь обстреляли приграничное село в Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного села Гордеевка
Украинские войска вновь обстреляли приграничное село Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, прилетевшие с украинской стороны снаряды упали в огородах местных жителей. Повреждено несколько жилых домов. К счастью, обошлось без жертв.
"Пострадали три дома, причём сильнее других дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз!" — написал Старовойт в телеграм-канале.
Ранее ВСУ обстреляли приграничное село Волфино в Курской области, в результате чего погибла местная жительница. Также атаке неоднократно подвергались сёла Тёткино и Гордеевка.