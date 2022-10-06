На формирование новых частей из подпавших под частичную мобилизацию уйдёт два месяца

Создание новых частей из россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, должно занять не меньше двух месяцев. Такие сроки озвучил в четверг член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв в эфире передачи "Соловьёв Live".

Он пояснил, что на первом этапе предстоит подготовить мобилизационный ресурс, не позволив при этом врагу прорвать оборону ни на одном из участков фронта.