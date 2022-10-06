На формирование новых частей из подпавших под частичную мобилизацию уйдёт два месяца
Депутат Гурулёв предупредил, что создание частей из мобилизованных граждан займёт не менее двух месяцев
Создание новых частей из россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, должно занять не меньше двух месяцев. Такие сроки озвучил в четверг член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв в эфире передачи "Соловьёв Live".
Он пояснил, что на первом этапе предстоит подготовить мобилизационный ресурс, не позволив при этом врагу прорвать оборону ни на одном из участков фронта.
"С учётом формирования и перемещения пройдёт не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть", — заключил депутат.
Ранее Лайф сообщал, что план по частичной мобилизации уже выполнили власти Брянской и Ростовской областей. В Курганской области приостановили отправку мобилизованных граждан из-за наплыва добровольцев. К сегодняшнему дню набор призывников также завершили Кабардино-Балкария, Калининградская область и Алтайский край. Одним из первых выполнил план по частичной мобилизации Крым, где повестку в том числе получил сын главы региона Сергея Аксёнова.
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