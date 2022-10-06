Макрон призвал французов сплотиться, чтобы пережить зиму без газа
Макрон: Франция переживёт зиму, если население мобилизуется и снизит энергопотребление
Если население Франции мобилизуется и снизит энергопотребление на 10%, то страна сможет пережить зиму даже при самых худших сценариях. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в ходе выступления на организованной инвестиционным банком Bpifrance встрече с предпринимателями.
"Наша цель — ввести несколько простых механизмов, чтобы всем вместе снизить потребление энергии на 10% по сравнению с нашим обычным потреблением", — сказал он.
Если французы смогут сплотиться и выполнить эту исключительно добровольную задачу, подчеркнул Макрон, то даже при худшем сценарии страна переживёт эту зиму. Причём это будет возможно даже в случае полного отсутствия поставок российского газа, отметил президент.
Ранее Лайф писал, что высокие цены на газ вынуждают жителей Франции отключать дома от отопления. Годовой тариф на топливо вырос до миллиона с лишним евро, поэтому всё больше собственников начинают задумываться о покупке электрообогревателей.
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