Фигуристка Косторная возобновила тренировки после операции на бедре
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алёна Косторная возобновила тренировки на льду после операции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на тренера 19-летней спортсменки Елену Буянову.
"Алёна вышла на лёд, по которому она очень соскучилась. Это было хорошо видно. В общем, она уже катается, а мы её сдерживаем. Объясняем, что надо потихонечку втягиваться в тренировочный процесс, не форсировать его", — сказала Буянова.
Напомним, Косторной в начале сентября сделали операцию на бедре из-за обострившейся травмы. В итоге чемпионка Европы 2020 года пропустила контрольные прокаты нашей национальной команды. В дальнейшем она будет готовиться к чемпионату России по фигурному катанию.
В марте спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Напомним, что сезон 2020/2021 россиянка провела в академии Евгения Плющенко.
Getty Images / Joosep Martinson - International Skating Union