Стоматолог раскрыл зависимость потенции от состояния зубов

Кариес у женщины грозит простатитом её половому партнёру, если пара практикует оральный секс. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил стоматолог, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук.

"Опасным является то, что если в паре плохое состояние зубов у девушки, тогда при оральных ласках может происходить прямое попадание стрептококка через уретру в простату, вызывая простатит. И, как известно, одно из проявлений простатита — нарушение потенции", — сказал он.

Снизить потенцию может и кариес у самого мужчины. Эксперт отметил, что у людей с плохим состоянием зубов в полости рта накапливается большое количество стрептококков, из-за чего развивается простатит бактериального генеза. Микроорганизмы могут попасть в кровь и лимфу, а затем и в предстательную железу. Во время разрушения зубов также скапливается налёт, который раздражает дёсны, после чего стрептококк распространяется по организму и приводит к простатиту, пояснил специалист.

Жук посоветовал мужчинам, которые столкнулись с импотенцией, но не могут понять её причину вместе с андрологом, пойти к стоматологу, чтобы проверить гигиену полости рта.