Число жертв нападения в детском центре в Таиланде выросло до 38
Жертвами нападения экс-полицейского в детском центре в тайской провинции Нонгбуалампху, по последним данным, стали 38 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что среди погибших 22 ребёнка.
Напомним, о трагедии стало известно сегодня. Изначально сообщалось, что жертвами мужчины стали 34 человека, из которых 22 ребёнка. По данным местных СМИ, устроившего резню преступника недавно уволили из органов. Как стало известно позже, злоумышленник убил жену и ребёнка, а также покончил с собой.
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