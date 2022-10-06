Под Ростовом сбитый пенсионер всю ночь пролежал на обочине, но так и не дождался помощи

Сбитый в результате ДТП на трассе в Ростовской области пожилой мужчина несколько часов пролежал на обочине в ожидании помощи, но так и не дождался её. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Момент аварии, из-за которой скончался мужчина, так и не дождавшись помощи. Видео © VK / "Новочеркасск Сегодня"

По данным издания, инцидент произошёл в тёмное время суток в минувший понедельник, 3 октября, в Новочеркасске. После наезда пострадавший отполз на обочину и даже пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, размахивая руками, однако никто так и не остановился.

Уже утром сотрудники одного из предприятий, которое расположено рядом с местом происшествия, обнаружили труп мужчины. По всей видимости, у погибшего не было с собой мобильного телефона, поэтому связаться с кем-либо он не мог. Виновника аварии сейчас разыскивают правоохранители.

"Личность погибшего установлена. Это житель станицы Кривянской", — отметил собеседник издания.