Под Ростовом сбитый пенсионер всю ночь пролежал на обочине, но так и не дождался помощи
Под Ростовом неизвестный сбил пенсионера и бросил умирать на улице
Сбитый в результате ДТП на трассе в Ростовской области пожилой мужчина несколько часов пролежал на обочине в ожидании помощи, но так и не дождался её. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник.
Момент аварии, из-за которой скончался мужчина, так и не дождавшись помощи. Видео © VK / "Новочеркасск Сегодня"
По данным издания, инцидент произошёл в тёмное время суток в минувший понедельник, 3 октября, в Новочеркасске. После наезда пострадавший отполз на обочину и даже пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, размахивая руками, однако никто так и не остановился.
Уже утром сотрудники одного из предприятий, которое расположено рядом с местом происшествия, обнаружили труп мужчины. По всей видимости, у погибшего не было с собой мобильного телефона, поэтому связаться с кем-либо он не мог. Виновника аварии сейчас разыскивают правоохранители.
"Личность погибшего установлена. Это житель станицы Кривянской", — отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в жуткой аварии с грузовиком и легковушками под Омском. Один из водителей не справился с управлением. ДТП произошло утром 6 октября.
Кадр из видео VK / "Новочеркасск Сегодня"