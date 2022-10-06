На "Госуслугах" появилась возможность заказывать свидетельства из загса

Справки и свидетельства из загса можно заказать на портале "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России. Для этого потребуется лишь подтверждённая учётная запись.

"На портале "Госуслуги" теперь можно заказать свидетельство или справку из загса и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Заказать онлайн можно свидетельства о рождении ребёнка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.

Пользователю нужно выбрать удобные отделения загса или МФЦ, независимо от прописки, а также дату и время получения документа. Если свидетельство получается впервые, платить за него не нужно, однако за повторное свидетельство или справку нужно заплатить пошлину.