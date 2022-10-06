На "Госуслугах" появилась возможность заказывать свидетельства из загса
Россиянам дали возможность заказывать справки и свидетельства из загса на "Госуслугах"
Справки и свидетельства из загса можно заказать на портале "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России. Для этого потребуется лишь подтверждённая учётная запись.
"На портале "Госуслуги" теперь можно заказать свидетельство или справку из загса и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Заказать онлайн можно свидетельства о рождении ребёнка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.
Пользователю нужно выбрать удобные отделения загса или МФЦ, независимо от прописки, а также дату и время получения документа. Если свидетельство получается впервые, платить за него не нужно, однако за повторное свидетельство или справку нужно заплатить пошлину.
Ранее Лайф писал, что президент Путин поручил изучить возможность отзыва согласия на обработку данных на "Госуслугах". Предложения Правительство РФ должно предоставить до 15 ноября.
АГН "Москва"