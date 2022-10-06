Москалькова предложила создать в России аналог ЕСПЧ
В России нужно выбрать орган, который будет выполнять функции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), из-под юрисдикции которого РФ вышла в марте этого года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.
"Мы вышли из юрисдикции Европейского суда по правам человека, мы вышли из Совета Европы, а стало быть, и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам. Это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою, более высокую систему защиты прав человека", — сказала она на пленарном заседании VIII Уральского форума конституционалистов.
Сегодня необходимо компенсировать отсутствие возможности найти защиту в более высоких инстанциях, указала омбудсмен. ЕСПЧ не отменял решения в большинстве случаев, однако человек получал компенсацию за моральный вред, и подобные компенсационные процессы нужно продолжить на национальном уровне. Москалькова призвала учёных выработать и обосновать предложения по тому, кто в стране получит это право — Конституционный суд, Верховный суд или Институт уполномоченного по правам человека.
Ранее Лайф писал, что 7 июня Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта. 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы, касающиеся неисполнения решений Европейского суда по правам человека. А 18 июля российский лидер освободил от должности уполномоченного при ЕСПЧ Михаила Виноградова.
Сайт уполномоченного по правам человека в РФ