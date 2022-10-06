Москалькова предложила создать в России аналог ЕСПЧ

В России нужно выбрать орган, который будет выполнять функции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), из-под юрисдикции которого РФ вышла в марте этого года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.

"Мы вышли из юрисдикции Европейского суда по правам человека, мы вышли из Совета Европы, а стало быть, и из-под юрисдикции европейской комиссии по противодействию пыткам. Это накладывает на нас обязанность осмыслить и предложить свою, более высокую систему защиты прав человека", — сказала она на пленарном заседании VIII Уральского форума конституционалистов.