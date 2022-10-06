Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на зимние шины
Эксперт Субботин: Сообщения о больших запасах шин в РФ привели к снижению цен на резину
Сообщения СМИ о больших запасах шин в России привели к снижению цен на резину. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на "Рен-ТВ" Вячеслав Субботин.
"Цены на резину уже снизились. Был скачок цен, когда начали массово уходить с российского рынка мировые лидеры по производству шин, а потом цены пошли вниз. <...> Сейчас ни скачков, ни повышения цен не будет. Также не будет и снижения", — сказал он.
Эксперт добавил, что зимние шины россияне начинают покупать в октябре или ноябре, из-за чего цены на них уже стабилизировались. Причём к этому удалось прийти за счёт отечественного производства резины. Химические продукты, нужные для изготовления покрышек, именно российские, подчеркнул Субботин. Специалист также отметил, что Москва отправляла нефтепродукты даже мировым лидерам производства резины и не было стран, которые бы ввозили её к нам.
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