Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на зимние шины

Сообщения СМИ о больших запасах шин в России привели к снижению цен на резину. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на "Рен-ТВ" Вячеслав Субботин.

"Цены на резину уже снизились. Был скачок цен, когда начали массово уходить с российского рынка мировые лидеры по производству шин, а потом цены пошли вниз. <...> Сейчас ни скачков, ни повышения цен не будет. Также не будет и снижения", — сказал он.