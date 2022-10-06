США закупают препарат для лечения лучевой болезни на 290 млн долларов

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) выделит 290 миллионов долларов на закупку партии препарата Nplate, который применяется при лечении острой лучевой болезни. Решение принято из-за роста публикаций о возможности использования ядерного оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках продолжительных и постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиоактивных и ядерных чрезвычайных ситуаций, HHS закупает партию препарата Nplate, который одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь у взрослых и детей", — сказано в записи.

При этом, как уточнил британской газете The Telegraph представитель министерства, причиной закупки препарата стала не международная обстановка, а текущая работа по обеспечению готовности и радиологической безопасности.