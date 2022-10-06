Сенатор: ЕС фактически принял вхождение новых регионов в состав РФ

Распространение антироссийских санкций на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области доказывает, что Европейский союз принял вхождение этих регионов в состав РФ. Об этом заявил в беседе с Лайфом сенатор Совета Федерации Игорь Морозов.

"Наложение в восьмом пакете санкций всех ограничений на четыре новых субъекта Российской Федерации совершенно чётко означает, что ЕС принял для себя как данность, что Запорожская, Херсонская [области], ДНР и ЛНР вошли навсегда в состав РФ!" — сказал он.

Таким образом, продолжил сенатор, жители этих регионов смогут ощутить на себе цивилизационное противостояние Запада против России. По словам Морозова, украинский конфликт является не просто испытанием, а борьбой за новый миропорядок, создание "незападного мира" на основе справедливого и взаимовыгодного сотрудничества на совершенно новых условиях. Сегодня РФ находится на острие отражения последней агонии стран ЕС и США под руководством англосаксов, подчеркнул собеседник Лайфа.

"И мы становимся полноправными членами команды, которая определяет новые правила, новые законы нового мира!" — добавил Морозов.

Ранее стало известно, что ЕС распространил антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области. В том числе, в частности, речь идёт о запрете на ввоз товаров из этих регионов.