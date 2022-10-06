НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 12:09

Матвиенко: РФ готова остановить боевые действия в ходе СВО, но на своих условиях

Россия готова остановить боевые действия в рамках спецоперации на Украине, однако только на условиях, предложенных Москвой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия", — сказала она.

Захарова назвала "тупиком Зеленского" отказ Киева от переговоров с Путиным

Захарова назвала "тупиком Зеленского" отказ Киева от переговоров с Путиным

Ранее Лайф рассказывал, что Матвиенко призвала украинских парламентариев сесть за стол переговоров с Россией. По словам спикера Совфеда, Москва не один раз предлагала диалог по урегулированию кризиса, а договорённости были уже практически достигнуты, однако Украина, находящаяся под внешним управлением, отказалась от них.

Обложка ©

ТАСС / POOL / ТАСС / Алексей Даничев

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров