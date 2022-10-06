Матвиенко: РФ готова остановить боевые действия в ходе СВО, но на своих условиях

Россия готова остановить боевые действия в рамках спецоперации на Украине, однако только на условиях, предложенных Москвой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия", — сказала она.

Ранее Лайф рассказывал, что Матвиенко призвала украинских парламентариев сесть за стол переговоров с Россией. По словам спикера Совфеда, Москва не один раз предлагала диалог по урегулированию кризиса, а договорённости были уже практически достигнуты, однако Украина, находящаяся под внешним управлением, отказалась от них.