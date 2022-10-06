Служба безопасности Швеции по итогам расследования сообщила о взрывах на "Северных потоках"

Сотрудники Службы госбезопасности Швеции провели расследование на месте аварий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море и пришли к выводу о серьёзном саботаже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Осмотр места происшествия, проведённый полицией безопасности на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", завершён. Расследование укрепило подозрения в серьёзном саботаже", — говорится в сообщении.