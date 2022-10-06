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Регион
Опубликовано 6 октября 2022, 14:54
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Служба безопасности Швеции по итогам расследования сообщила о взрывах на "Северных потоках"

Сотрудники Службы госбезопасности Швеции провели расследование на месте аварий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море и пришли к выводу о серьёзном саботаже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Осмотр места происшествия, проведённый полицией безопасности на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", завершён. Расследование укрепило подозрения в серьёзном саботаже", — говорится в сообщении.

Указывается, что расследование проводилось при поддержке Береговой охраны, ВС Швеции и полицейского управления страны. После осмотра места происшествия правоохранители пришли к выводу, что в экономической зоне государства произошли взрывы, которые в результате нанесли значительный ущерб "Северным потокам".

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Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии.

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Getty Images / dpa / Stefan Sauer

Евгения Колесникова
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