Служба безопасности Швеции по итогам расследования сообщила о взрывах на "Северных потоках"
Сотрудники Службы госбезопасности Швеции провели расследование на месте аварий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море и пришли к выводу о серьёзном саботаже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Осмотр места происшествия, проведённый полицией безопасности на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", завершён. Расследование укрепило подозрения в серьёзном саботаже", — говорится в сообщении.
Указывается, что расследование проводилось при поддержке Береговой охраны, ВС Швеции и полицейского управления страны. После осмотра места происшествия правоохранители пришли к выводу, что в экономической зоне государства произошли взрывы, которые в результате нанесли значительный ущерб "Северным потокам".
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии.
Getty Images / dpa / Stefan Sauer