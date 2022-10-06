ВС РФ поразили две батареи украинских "Градов" в Харьковской области и ДНР
Вооружённые силы России поразили две батареи реактивных систем залпового огня "Град" Украины в Харьковской области и ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили за сутки восемь пунктов управления ВСУ. По словам Конашенкова, живая сила и военная техника противника поражены в 173 районах.
Кадр видео Минобороны РФ