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6 октября, 11:51

ВС РФ поразили две батареи украинских "Градов" в Харьковской области и ДНР

Вооружённые силы России поразили две батареи реактивных систем залпового огня "Град" Украины в Харьковской области и ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили за сутки восемь пунктов управления ВСУ. По словам Конашенкова, живая сила и военная техника противника поражены в 173 районах.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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