ВС РФ поразили две батареи украинских "Градов" в Харьковской области и ДНР

Вооружённые силы России поразили две батареи реактивных систем залпового огня "Град" Украины в Харьковской области и ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.