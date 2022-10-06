Армейская авиация ВКС РФ уничтожила до 60 украинских бойцов и два танка ВСУ
Армейская авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ в ДНР, в результате чего 60 украинских военных были уничтожены. Об этом в ходе ежедневного брифинга российского Минобороны сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — сказал представитель оборонного ведомства.
Также, добавил Конашенков, ударами армейской авиации были уничтожены два украинских танка и пять единиц автомобильной техники.
Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, российские войска предотвратили прорыв ВСУ на Андреевско-Криворожском направлении.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ