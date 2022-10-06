Армейская авиация ВКС РФ уничтожила до 60 украинских бойцов и два танка ВСУ

Армейская авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ в ДНР, в результате чего 60 украинских военных были уничтожены. Об этом в ходе ежедневного брифинга российского Минобороны сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — сказал представитель оборонного ведомства.

Также, добавил Конашенков, ударами армейской авиации были уничтожены два украинских танка и пять единиц автомобильной техники.