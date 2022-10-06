ВС РФ предотвратили прорыв ВСУ на Андреевско-Криворожском направлении
За сутки ВСУ предприняли многократные попытки прорыва на Андреевско-Криворожском направлении, однако ВС РФ отбросили противника от линии обороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Андреевско-Криворожском направлении противник силами четырёх батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", — отметил он.
По данным Конашенкова, в результате было уничтожено более 100 украинских военных, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
Также ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на Купянском направлении, но ВС РФ отбили атаку, уничтожив более 120 украинских военных. А на Краснолиманском направлении противник не предпринимал активных боевых действий.
ТАСС / Станислав Красильников