ВС РФ предотвратили прорыв ВСУ на Андреевско-Криворожском направлении

За сутки ВСУ предприняли многократные попытки прорыва на Андреевско-Криворожском направлении, однако ВС РФ отбросили противника от линии обороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Андреевско-Криворожском направлении противник силами четырёх батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", — отметил он.

По данным Конашенкова, в результате было уничтожено более 100 украинских военных, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.