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Опубликовано 6 октября 2022, 11:39

ВС РФ предотвратили прорыв ВСУ на Андреевско-Криворожском направлении

За сутки ВСУ предприняли многократные попытки прорыва на Андреевско-Криворожском направлении, однако ВС РФ отбросили противника от линии обороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Андреевско-Криворожском направлении противник силами четырёх батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск", — отметил он.

По данным Конашенкова, в результате было уничтожено более 100 украинских военных, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

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Также ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на Купянском направлении, но ВС РФ отбили атаку, уничтожив более 120 украинских военных. А на Краснолиманском направлении противник не предпринимал активных боевых действий.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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