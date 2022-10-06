Российские военные отбили атаку ВСУ на Купянском направлении
ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на Купянском направлении, ВС РФ отбили атаку, уничтожив более 120 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами до трёх батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты", — отметил он.
Потери ВСУ в результате составили 120 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Также Конашенков уточнил, что на Краснолиманском направлении ВСУ не предпринимали активных боевых действий.
А накануне Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении было уничтожено до 100 украинских военных — удары были нанесены в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области.
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