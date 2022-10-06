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6 октября, 10:54

Пушилин: Краснолиманское направление остаётся самым сложным, но ситуация стабилизируется

Краснолиманское направление остаётся самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и дополнительная техника. В целом ситуация, несмотря на то что остаётся сложной, продолжает стабилизироваться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Пушилин отметил, что российские военные продолжают успешное наступление на Артёмовском направлении. По его словам, ситуация там улучшается, противник сдаёт определённые позиции.

Медведев: Россия будет и дальше освобождать территории, занятые украинскими военными

Медведев: Россия будет и дальше освобождать территории, занятые украинскими военными

Ранее стало известно, что российские военные остановили продвижение ВСУ на Херсонщине. Как отметил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, сейчас там всё под контролем, никакой паники нет благодаря работе Минобороны РФ и Росгвардии. При этом украинские бойцы заняли несколько прифронтовых сёл, входящих в серую зону, со стороны Криворожского направления.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова

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