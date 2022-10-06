Пушилин: Краснолиманское направление остаётся самым сложным, но ситуация стабилизируется

Краснолиманское направление остаётся самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и дополнительная техника. В целом ситуация, несмотря на то что остаётся сложной, продолжает стабилизироваться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин отметил, что российские военные продолжают успешное наступление на Артёмовском направлении. По его словам, ситуация там улучшается, противник сдаёт определённые позиции.