Финляндии предрекли полное отключение электричества

Регулирование использования электроэнергии в Финляндии рискует закончиться полным её отсутствием в государстве. Такое мнение выразил профессор Университета Аалто Питер Лунд.

Эксперт рассказал, что из-за сокращения российского голубого топлива в Финляндии пытаются найти способы регулирования и использования резервов энергоресурсов. Причём всё это делается для того, чтобы достичь баланса между потреблением и производством электричества. Однако нарушение такого равновесия представляет опасные последствия для государства.

"В худшем случае это может привести к выходу из строя всей электрической системы — полному отключению электроэнергии. По словам Лунда, тогда нигде в стране не будет электричества", — сказано в материале MTV Uutiset.

Профессор подчеркнул, что в таком случае Финляндии потребуется много времени для восстановления системы электроснабжения, так как станции необходимо будет запускать по очереди.