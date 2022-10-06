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6 октября, 10:50

Финляндии предрекли полное отключение электричества

MTV Uutiset: В Финляндии могут полностью отключить электроэнергию

Регулирование использования электроэнергии в Финляндии рискует закончиться полным её отсутствием в государстве. Такое мнение выразил профессор Университета Аалто Питер Лунд.

Эксперт рассказал, что из-за сокращения российского голубого топлива в Финляндии пытаются найти способы регулирования и использования резервов энергоресурсов. Причём всё это делается для того, чтобы достичь баланса между потреблением и производством электричества. Однако нарушение такого равновесия представляет опасные последствия для государства.

"В худшем случае это может привести к выходу из строя всей электрической системы — полному отключению электроэнергии. По словам Лунда, тогда нигде в стране не будет электричества", — сказано в материале MTV Uutiset.

Профессор подчеркнул, что в таком случае Финляндии потребуется много времени для восстановления системы электроснабжения, так как станции необходимо будет запускать по очереди.

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Ранее британская газета Daily Mail на фоне энергетического кризиса в стране позаботилась о своих читателях и дала полезные рекомендации, как сократить траты на счета за электричество. Как считают аналитики издания, за электроэнергию британцам в скором времени предстоит платить ещё больше.

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Shutterstock

Никита Осипов

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