Мировой рекорд: "Русский Халк" за пару минут сдвинул многотонный состав метро

В Нижнем Новгороде экстремал из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу "русский Халк" сдвинул на 30 метров многотонный состав поезда метро и установил мировой рекорд, посвящённый российским военным. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

Сергей Агаджанян сдвинул поезд Нижегородского метрополитена на 30 метров. Видео предоставлено Лайфу

Спортсмен установил рекорд за 1 минуту 49 секунд, сдвинув поезд весом в 134 тонны без использования лестницы и каната. По ходу всего движения мужчина надул до разрыва четыре медицинские грелки.

Сергей посвятил новый рекорд военнослужащим РФ, которые задействованы в специальной военной операции. Достижение также приурочено ко Дню силы — празднику в честь спортсменов силовых видов спорта, который отмечался 2 октября.

"Очень сложно. Это, наверное, самое сложное из того, что я делал до этого. Приятно делать это в метро впервые в мире", — прокомментировал Сергей Агаджанян.

Рекорд зарегистрировал советник президента богатырского движения "Сильнейшая нация мира" по силовым рекордам и уникальным достижениям Михаил Иванов.

"То, что сделал атлет богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Сергей Агаджанян, является поистине фантастическим и нереальным для обывателя! Скажу как профессионал и рекордсмен мира по буксировке многотонного транспорта: то, что произошло, является впечатляющим достижением, на которое способен далеко не каждый профессиональный атлет из силовых видов спорта", — отметил руководитель богатырского движения Михаил Паллер.