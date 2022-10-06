В Кремле опровергли данные Forbes об отъезде 700 тысяч россиян с начала частичной мобилизации

В Кремле опровергли публикацию Forbes об отъезде 700 тысяч россиян с начала частичной мобилизации. Как сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реальные цифры далеки от этого уровня.

"Это похоже на какую-то утку. Точными цифрами не обладаю, но, конечно же, они далеки от того, чтобы быть такими, о чём утверждается в этом сообщении", — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября 2022 года в Казахстан въехало около 200 тысяч граждан России. По крайней мере, такие цифры журналистам озвучил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. До этого СМИ приводили цифру 195 тысяч россиян, якобы уехавших за неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию. В свою очередь МВД Грузии сообщало, что с 21 по 28 сентября в страну приехали 53 тысячи россиян, с тех пор ежедневно границу переходят десять тысяч человек.