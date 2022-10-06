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6 октября, 10:26

Песков: Путин встретит юбилей в компании коллег из СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин в день 70-летия будет работать в родном для себя Санкт-Петербурге, где встретится с лидерами стран СНГ. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. <...> В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств — участников СНГ", — сказал Песков.

Кроме того, добавил представитель Кремля, у президента в планах целый ряд международных телефонных разговоров. Пресс-секретарь пообещал журналистам информировать их о событиях.

Стало известно, как Путин отметит скорый юбилей

Стало известно, как Путин отметит скорый юбилей

Ранее Рамзан Кадыров заявил о подготовке в Чечне праздничных мероприятий на юбилей Путина. В частности, 7 октября планируется открыть Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс "Минутка".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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