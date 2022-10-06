Песков: Путин встретит юбилей в компании коллег из СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин в день 70-летия будет работать в родном для себя Санкт-Петербурге, где встретится с лидерами стран СНГ. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. <...> В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств — участников СНГ", — сказал Песков.

Кроме того, добавил представитель Кремля, у президента в планах целый ряд международных телефонных разговоров. Пресс-секретарь пообещал журналистам информировать их о событиях.