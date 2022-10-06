Песков: Путин встретит юбилей в компании коллег из СНГ в Петербурге
Президент России Владимир Путин в день 70-летия будет работать в родном для себя Санкт-Петербурге, где встретится с лидерами стран СНГ. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. <...> В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств — участников СНГ", — сказал Песков.
Кроме того, добавил представитель Кремля, у президента в планах целый ряд международных телефонных разговоров. Пресс-секретарь пообещал журналистам информировать их о событиях.
Ранее Рамзан Кадыров заявил о подготовке в Чечне праздничных мероприятий на юбилей Путина. В частности, 7 октября планируется открыть Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс "Минутка".