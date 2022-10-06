Ушедшего в отставку главу Нацбанка Украины уличили в хищении
Экс-главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко обвинили в хищении
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Действующему главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко предъявлены обвинения по делу о хищении денег в "Укргазбанке". Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура.
Всего в уголовном производстве обвинения предъявлены пяти основным фигурантам по делу. Один из них — Шевченко.
"На сегодняшний день в указанном уголовном производстве предъявлены обвинения пяти основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий председатель Национального банка Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее Лайф публиковал новость о том, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях, сославшись на проблемы со здоровьем.