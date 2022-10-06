Ушедшего в отставку главу Нацбанка Украины уличили в хищении

Действующему главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко предъявлены обвинения по делу о хищении денег в "Укргазбанке". Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура.

Всего в уголовном производстве обвинения предъявлены пяти основным фигурантам по делу. Один из них — Шевченко.

"На сегодняшний день в указанном уголовном производстве предъявлены обвинения пяти основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий председатель Национального банка Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.