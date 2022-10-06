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6 октября, 10:23

Ушедшего в отставку главу Нацбанка Украины уличили в хищении

Экс-главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко обвинили в хищении

<p>Обложка © Wikipedia /<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foto_KShevchenko_2017.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foto_KShevchenko_2017.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liliya xWins</a></p>

Обложка © Wikipedia / Liliya xWins

Действующему главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко предъявлены обвинения по делу о хищении денег в "Укргазбанке". Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура.

Всего в уголовном производстве обвинения предъявлены пяти основным фигурантам по делу. Один из них — Шевченко.

"На сегодняшний день в указанном уголовном производстве предъявлены обвинения пяти основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий председатель Национального банка Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

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Ранее Лайф публиковал новость о том, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях, сославшись на проблемы со здоровьем.

Илья Суриков

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